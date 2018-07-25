إيفاد لجنة تحقيق لتقصي حقيقة فيديو وضع جثة رضيع في “كرطون”بوهران

قال الدكتور جمال فورار، مدير الوقاية على مستوى وزارة الصحة، إنّ لجنة تحقيق من مديرية الصحة أوفدت لمستشفى وهران.

وهذا من أجل تقصي الحقيقة في الفيديو المتعلق بجثة رضيع متوفي سُلم في علبة ” كرطون”.

وقال في اتصال مع “النهار”، إنّ مصالح الوزارة في انتظار تقرير مديرية الصحة لوهران ومن تم نُصدر الإجراءات اللازمة بخصوص الحادثة.