إيفاد لجنة خبرة بعد انهيار دعامة لمنشأة فنية بالمسيلة

أصدر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، تعليمات بإيفاد لجنة خبرة بعد انهيار دعامة لمنشأة فنية إثر التقلبات الجوية بالمسيلة.

وحسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للوزارة، سُجّل انهيار دعامة وسطى لمنشأة فنية تعبر وادي الميتر على مستوى الطريق الوطني رقم 45، عند النقطة الكيلومترية 108+320، الواقعة بإقليم بلدية المعاريف بولاية المسيلة. وذلك إثر الفيضانات التي شهدتها المنطقة جرّاء التقلّبات الجوية التي سادت يوم 7 ماي 2026، والتي ألحقت أضرارا بإحدى ركائز المنشأة.

وفور معاينة الأضرار، بُوشر اتّخاذ جملة من الإجراءات الميدانية الرامية إلى ضمان سلامة مستعملي الطريق. حيث تمّ غلق المنشأة كلّياً أمام حركة المرور. مع تحويل حركة السير عبر الطريق الولائي رقم 16 والطريق الولائي رقم 04، وذلك على المحور الرابط بين بلديتَي بانيو وبوسعادة.

وفي هذا السياق، أصدر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية تعليماته بإيفاد لجنة خبرة إلى عين المكان، تتكفّل بالوقوف على أسباب الانهيار. وتقييم التدابير المتّخذة لتأمين المنشأة وغلقها أمام حركة المرور. فضلا عن ضبط الإجراءات الكفيلة بإعادة بناء الأجزاء المتضرّرة، قصد إعادة فتح المنشأة أمام حركة المرور في أقرب الآجال.