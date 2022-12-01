إيفاد لجنة لتفقد السكنات التي تمولها الدولة عن طريق الخزينة العمومية في هذه الولاية

لفت وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، إلى أن ولاية تقرت تحوز على برنامج، بعنوان الخماسي الحالي. قوامه 17ألف و380 وحدة سكنية، منها 7850 وحدة منتهية و 9530 وحدة في طور الإنجاز.

وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس. في رده على سؤال لعضو المجلس محمد بن طبة (الثلث الرئاسي)، حول المشاريع السكنية في ولاية توقرت. أن ولاية توقرت استفادت فعليا من 8928 تجزئة اجتماعية. منها 4000 تجزئة حررت الإعانات الخاص بها بشكل كامل. إضافة إلى 932 سكن ترقوي المدعم منها 720 وحدة في طور الانطلاق، و1122 سكن عمومي ايجاري. منها 262 وحدة طور الانجاز، و 5901 إعانة. في إطار البناء الريفي تم تحرير منها 3065 إعانة بشكل كامل. وكذا 700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” منها 468 وحدة منتهية الأشغال.

كما أعلن الوزير عن إيفاد لجنة لتفقد السكنات التي تمولها الدولة عن طريق الخزينة العمومية في ولاية توقرت. لبحث إشكالية السكن في الولاية. وإجراء مسح دقيق للمشاريع بغرض بحث الأسباب التي تعارض حلها، وذلك قبل نهاية السنة الجارية.

وكشف أيضا أن القطاع يعمل على تبليغ برنامج سكني إضافي بحلول 2023. مع مراعاة بعض المعايير والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات والي تقرت المعبر عنها.

وفي معرض إجابته على أسئلة الأعضاء، أكد الوزير أن القطاع يوزع سنويا عددا معتبرا من السكنات. حيث تمكن في 2022 من توزيع 376 ألف وحدة. وهو ما يعني أنه خرج من مرحلة تسيير ما يصطلح عليه بـ “أزمة سكن” إلى مرحلة “تسيير الطلب”.