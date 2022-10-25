إيفاد لجنة مراقبة وتفتيش لتسيير الفاف

أعلنت اليوم الثلاثاء، وزارة الشباب والرياضة، عن إيفاد لجنة تفتيش مكونة من مفتشين مركزيين، للقيام بعملية مراقبة وتفتيش معمق لتسيير الفاف.

وجاء في بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك:”مواصلة لتطبيق برنامج المفتشية العامة التابعة لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2022″.

وأضاف البيان:” باشرت لجنة تفتيش مكونة من مفتشين مركزيين يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 بعملية مراقبة وتفتيش معمق لتسيير الاتحادية الجزائرية لكرة القدم”.

كما أكد ذات البيان، أن هذه العملية ستمس كذلك عمليات التفتيش والمراقبة الرابطات التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على غرار الرابطة المحترفة الأولى والرابطة الوطنية للهواة والرابطات الجهوية.

وأوضح ذات البيان أن العملية ستشمل عمليات التفتيش والمراقبة التسيير الإداري والمالي والمحاسباتي لهذه الهيئات الرياضية.