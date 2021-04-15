إيفاد مفتشين في زيارات مستعجلة إلى المساجد لتفقد مدى احترام البروتوكول الصحي

أمرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بإيفاد المفتشين والمعتمدين لزيارات مستعجلة إلى المساجد.

وجاء هذا من خلال التعليمة التي تحوز عليها “النهار أونلاين”، الموجهة إلى مديرو الشؤون الدينية عبر الولايات لمرافقة النشاط المسجدي في رمضان.

وأوضحت التعليمة، أنه يجب متابعة إحترام الإجراءات الوقائية المرافقة لإقامة صلاة التراويح بالمساجد، والوقوف على حقيقة الميدان.

كما دعت الوزارة إلى تكليف المفتشين والمعتمدين بزيارة مستعجلة إلى المساجد والتأكيد على ضرورة إحترام إجراءات الفتح التي أقرتها اللجنة الوزارية للفتوى.

وكذا عدم الإنسياق وراء دعاة عدم إحترام هذه الإجراءات وخاصة ماتعلق باحترام التباعد الجسدي والقيام لصلاة العشاء بعد الآذان، واحترام صلاة التراويح.

كما أمرت الوزارة بموافاتها بكل خلل يتم تسجيله في الميدان وطبيعة الإجراء المتخذ أو المقترح.