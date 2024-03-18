إيفاد 150 إماماً جزائرياً لإمامة صلاة التراويح في الخارج

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، عن إيفاد 90 إماما إلى مسجد باريس لإمامة صلاة التراويح و60 إماما نحو بلدان أخرى.

وأشار الوزير، خلال استضافته في منتدى جريدة ”المجاهد”، إلى وجود “ردود إيجابية تتعلق بأداء الأئمة الجزائريين في الخارج”.

كما أكد بلمهدي أنه تم تسطير برنامج خاص لتأطير المساجد التي تعرف إقبالا لافتا للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم، لاسيما لأداء صلاة التراويح.

وقال الوزير أن “الإقبال اللافت على بيوت الله لأداء صلاة التراويح رافقته العديد من الإجراءات التي ضبطت من أجل ضمان حسن استقبال رواد المساجد”.

مشيرا إلى أن “جميع هذه الهياكل مؤطرة بالشكل المطلوب. لاسيما ما تعلق بالخطاب الديني الذي يتوافق والمرجعية الدينية والهوية الوطنية”.

وفيما يخص رقمنة القطاع، أكد بلمهدي أن دائرته الوزارية “قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال. تماشيا مع التعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في هذا الشأن”.

مبرزا أنه “تم تحقيق نسبة 100 بالمائة تقريبا من الأهداف المسطرة في هذا الشق”.

وبشأن القانون الأساسي للأئمة، اكتفى الوزير بالقول أنه “سيصدر قريبا”. مذكرا بالقوانين التي صدرت لحماية الأئمة ومضاعفة العقوبة في حق المعتدين عليهم.

كما تطرق الوزير إلى ملف الحج، مبرزا أن “العمل جار لضبط كل التفاصيل المتعلقة بحج هذا الموسم”.

كاشفا في هذا الصدد عن “إصدار السلطات السعودية يوم أمس لأول تأشيرة وبطاقة عضو بعثة لموسم حج 2024، والتي كانت من نصيب عضو في البعثة الجزائرية”.