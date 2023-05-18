إيفاد 577 طبيبا مختصا لجنوب الوطن خلال 2023

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن إيفاد 577 طبيبا مختصا إلى ولايات الجنوب خلال السنة الجارية لتدعيم الأطقم الطبية وضمان تكفل أمثل بالمريض.

وفي جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية أوضح الوزير أنه تم “إيفاد 577 طبيبا مختصا إلى ولايات الجنوب في إطار العمل المتواصل من أجل تحسين مستوى التكفل بالمريض” مؤكدا أن مع بداية سنة 2024 ، سيتم إيفاد “150 طبيب مختص اخر والعلمية “ستتواصل على مدار 6 سنوات”.

ويندرج هذا ضمن استراتيجية القطاع الرامية إلى ترقية الخدمات الصحية عبر كافة ولايات الوطن، والتي ترتكر على إنشاء أقطاب صحية متخصصة بولايات الجنوب وذلك لتجنب المريض عناء التنقل من الجنوب إلى الشمال.