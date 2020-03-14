إيفانكا ترامب تعزل نفسها بالمنزل لشكها في إصابتها بفيروس كورونا

عزلت إيفانكا ترامب، إبنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشارته، نفسها بالمنزل، كإجراء احترازي إثر لقاء جمعها ومسؤول أسترالي مصاب بكورونا.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن إيفانكا ترامب، ستواصل أعمالها من المنزل، كإجراء إحترازي.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض “جود ديري”، إنّ الفريق الطبي نصح إيفانكا بألا تخضع نفسها للحجر الصحي لعدم وجود أي أعراض للمرض عليها.

ولم تظهر أعراض المرض، على المسؤول الأسترالي، لحظة لقائه مع إيفانكا.

وزار وزير الداخلية الأسترالي، بيتر دوتون، واشنطن، الأسبوع الماضي، والتقى مع إيفانكا ترامب والمدعي العام الأميركي ويليام بار وغيرهما من المسؤولين في 5 مارس، وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا أمس.