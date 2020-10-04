إيفانكا ترامب تنشر صورة لوالدها من داخل المستشفى

نشرت إيفانكا، إبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، صورة لوالدها في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وظهر ترامب في الصورة التي نشرتها إبنته على حسابها بتويتر، وهو يقوم بمراجعة ملفات على مكتبه في جناحه الخاص.

وعلقت إيفانكا على الصورة قائلة: “لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل من أجل الشعب الأمريكي، إنه لا يلين!”.

هذا وكشف الرئيس الأمريكي، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته بتويتر، أن حالته الصحية لم تكن جيدة بعد إصابته بكوفيد-19، مؤكدا أنها تحسنت فيما بعد بشكل كبير.

وقال ترامب في الفيديو: “وصلت إلى المستشفى وحالتي الصحية لم تكن جيدة جدا، لكنها تحسنت بشكل كبير الآن”.

وقال طبيب الرئيس في البيت الأبيض، في بيان، أن ترامب أكمل جرعته الثانية من عقار “ريمديسيفير” دون مضاعفات، ولم يعان من الحمى، ولم يحتاج لأي أوكسجين.