إيفانكا ترامب توجه رسالة للمسلمين

وذلك عبر تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”.

قالت فيها إيفانكا: “رمضان مبارك لكل الصائمين حول العالم”، بمناسبة حلول أول أيام الشهر الفضيل في العديد من الدول العربية والإسلامية.

ويذكر أن دونالد ترامب قد وجه قبلها رسالة تهنئة إلى المسلمين في أمريكا والعالم.

قال فيها: “أوجه أحر تحياتي إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك”.

Ramadan Mubarak to all observing around the world!

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 6, 2019