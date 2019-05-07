إيفانكا ترامب توجه رسالة للمسلمين

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إيفانكا ترامب توجه رسالة للمسلمين
بقلم خميسة مريم

وجهت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، رسالة تهنئة لعموم المسلمين في العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وذلك عبر تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”.

قالت فيها إيفانكا: “رمضان مبارك لكل الصائمين حول العالم”، بمناسبة حلول أول أيام الشهر الفضيل في العديد من الدول العربية والإسلامية.

ويذكر أن دونالد ترامب قد وجه قبلها رسالة تهنئة إلى المسلمين في أمريكا والعالم.

قال فيها: “أوجه أحر تحياتي إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك”.


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