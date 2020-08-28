إيفانكا ترامب: صراحة والدي لا تعجب الجميع واحكموا عليه من أعماله

أقرت ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، بأن أسلوب والدها في التواصل على “تويتر” لا يعجب الجميع بسبب صراحته.

وقالت إيفانكا أمام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي: “والدي لديه قناعات جازمة، وهو يقول ما يفكر به، سواء كنتم تتفقون معه أم لا، فأنتم تعرفون دائما موقفه، أسلوب تواصله لا يناسب أذواق الجميع، وأعرف أن منشوراته على تويتر قد تبدو صريحة للغاية ومباشرة، لكن النتائج تتحدث عن نفسها”.

وأضافت إيفانكا “واشنطن لم تغير دونالد ترامب، لكن دونالد ترامب غير واشنطن، الولايات المتحدة بحاجة لـ4 سنوات اضافية من وجود محارب في البيت الابيض”.