إيقاف إضراب طلبة كلية الطب بالأغواط

أصدرت المحكمة الإدارية بولاية الأغواط حكما يقضي بإيقاف الإضراب الذي دخل فيه طلبة كلية العلوم الطبية، بعدما تقدمت جامعة عمار ثليجي بالأغواط بدعوة قضائية لدى المحكمة الإدارية لدى قسمها الاستعجالي حسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لجامعة عمار ثليجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت الجامعة إلى ضرورة استئناف الدراسة واستدراك الحصص الضائعة كما جاء في نص البيان “تبعا للإضراب الذي شنه طلبة كلية الطب. وما أعقبه من رفع دعوى قضائية على مستوى المحكمة الإدارية القسم الاستعجالي بالأغواط. فقد نطقت المحكمة الإدارية. في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2024 حول القضية موضوع الحال والمسجلة تحت رقم 24/00435. بما يلي : أمر المدعى عليهم ( مجموعة من طلبة كلية الطب). وكل من حل محلهم ب وقف الإضراب المعلن عنه والمحدد من تاريخ 28 نوفمبر . إلى غاية 15 ديسمبر 2024. الأمر بعدم التعرض للسير الحسن والعادي للمرفق العمومي (جامعة الأغواط)”.

ومن جهتها تدعو إدارة جامعة الأغواط كافة طلبة كلية الطب على اختلاف مستوياتهم إلى ضرورة استئناف الدارسة. وتعلمهم بأنه سيشرع في استدارك الحصص الضائعة، ابتداءً من يوم الأحد 01 ديسمبر 2024، مبقية في الآن ذاته على أبواب الإنصات والحوار مفتوحة بما يخدم الطالب ومساره التكويني بعيدا عن أي شكل من أشكال الإضطراب واللااستقرار.

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