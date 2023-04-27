إيقاف إلياس شتي لـ 4 أشهر كاملة مع دفع غرامة مالية

كشفت إدارة الترجي التونسي عبر موقعها الرسمي عن إيقاف الدولي الجزائري الياس شتي لـ 4 أشهر كاملة.

وقالت إدارة الترجي أنها تلقت برقية من لجنة النزاعات التابعة لـ “الفيفا” تخبرها بقرارها المتعلّق في قضية اللاعب السابق لها.

كما قالت أن اللاعب مطالب بدفع 970.000 أورو للترجي التونسي مع غرامات التأخير.

وأضافت إدارة الترجي التونسي أن ناديه الحالي أنجي ممنوع من تسجيل لاعبين جدد لفترتي تسجيل متتاليتين. مع إلزامة التضامن مع اللاعب على دفع المبلغ.

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