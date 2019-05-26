إيقاف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “شيخ الحارة” عن العمل الإعلامي!

أعلنت نقابة الإعلاميين المصرية، أمس السبت، إيقاف الإعلامية “بسمة وهبة”، مقدمة برنامج “شيخ الحارة”، على قناة القاهرة والناس، عن العمل الإعلامي.

وجاء قرار ايقاف الإعلامية، بعد دقائق من تقديمها لإستقالتها من قناة ‘القاهرة والناس”، بسبب رفضها عرض حلقة “ياسمين الخطيب”، نظرا لذكرها العديد من الأسماء العامة بشكل مباشر، مع سردها وقائع عنهم، بحسب موقع مصراوي.

كما تحدثت “ياسمين الخطيب” في الحلقة، عن طليقها، المخرج “خالد يوسف”، و بعد نهاية الحلقة هدد “خالد يوسف” بمقاضاة البرنامج، وكل العاملين فيه، وتم بعدها حذف الحلقة من اليوتيوب.

وجاء قرار النقابة بايقاف الاعلامية، عن العمل، بسبب أنها غير مقيدة بجداول نقابة الإعلاميين، وتزاول المهنة بالمخالفة للقانون.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى الأيام الماضية، قد تلقى العديد من الشكاوى ضد برنامج “شيخ الحارة”، حول ما تم توجيهه من اساءات للنساء الأفارقة، فى حلقة الممثل “ماجد المصري”.

واعتبرت نقابة الاعلاميين، أن “بسمة وهبة” قد خرجت عن نطاق ميثاق الشرف، لذلك توجب ايقافها، كما ذكر أيضا فى التحقيق أن الإعلامية، ليس لديها تصريح مزاولة المهنة.

وقرر مجلس إدارة النقابة، إيقاف “بسمة وهبة” عن ممارسة النشاط الإعلامي، لحين تقنين أوضاعها من النقابة، تطبيقا لنص المادتين “2/19″من قانون النقابة.

للتذكير، برنامج “شيخ الحارة”، هو برنامج حواري يستضيف النجوم في مجالات الفن، الإعلام، الرياضة والسياسة، ويغوص في أدق تفاصيل حيواتهم الشخصية.