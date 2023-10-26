إيقاف الإيطالي تونالي بسبب تورطه في المراهنات

قررت المحكمة الإيطالية توقيف الدولي ساندرو تونالي لسنة و نصف بعد اعتراف اللاعب بتورطه في قضية المراهنات.

وكشفت قناة “بيان سبورتس”، اليوم الخميس، أن النيابة العامة باشرت التحقيق حول مدة العقد بعد اتفاقها مع دفاع اللاعب الايطالي.

وحسب نفس المصدر، كان فريق نيوكاستل الإنجليزي، قد أكد بأن تونالي خضع للتحقيق فيما يتعلق بقضية المراهنات الممنوعة.

ويعتبر تونالي ثاني لاعب ستتم معاقبته بعد لاعب جوفنتوس فاجيولي الذي أوقف 7 أشهر كاملة.

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