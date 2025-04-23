إيقاف المدرب بوعلام شارف لـ 6 أشهر

قررت لجنة الانضباط التابعة لقسم “الهواة” ايقاف مدرب رائد القبة، بوعلام شارف، لـ 6 أشهر كاملة.

وجاءت عقوبة الايقاف في حق شارف، حسب بيان نشرته اللجنة الانضباطية. بسبب سلوك غير رياضي تجاه رسمي، بمناسبة هزيمة فريقه على يد أمل الأربعاء بهدف من دون رد. برسم الجولة الـ 27.

وسيكون شارف، خلال عقوبة الـ 6 أشهر، ممنوعا من مزاولة كل نشاط رياضي، مع تغريمه بـ 5 ملايين سنتيم.

ويحتل رائد القبة، وصافة ترتيب قسم الهواة مجموعة “وسط-غرب” بـ 50 نقطة. غير أن آماله في الصعود تبخرت، قبل 3 جولات عن نهاية الموسم، وفارق الـ 8 نقاط عن المتصدر نجم بن عكنون.

للإشارة فإن لجنة الانضباط التابعة لرابطة الهواة، سلّكت نفس العقوبة، على كل من مدرب حراس مستقبل واد سلي، محمد الطيب خرافة، بسبب سلوك غير رياضي. في مواجهة صفاء مليانة، ومدرب حراس غالي معسكرن عبد القادر بوخالفة. بسبب شجار بعد نهاية لقاء فريقه والضيف شباب عين تيموشنت.