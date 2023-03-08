إيقاف بن سبعيني لمواجهتين وتغريمه بمبلغ ضخم

أنزلت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، عقوبات قاسية في حق الدولي الجزائري، ومدافع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، رامي بن سبعيني، على خلفية إهانته لحكم مباراة ناديه وفرايبوغ في الدوري المحلي.

ونشر موقع ” haller-kreisblatt” اليوم الأربعاء، قرارات لجنة الانضباط نقلا عن الاتحاد الألماني لكرة القدم في حق بن سبعيني، الذي تعرض للطرد في اللقاء السابق بعد تلقيه انذارين.

وكشف المصدر ذاته، بأن بن سبعيني، تم إيقاف لمواجهتين وسيغيب بذلك، عن لقاء الجولة 24 أمام لايبزيغ، السبت القادم، ومباراة الجولة الـ 25 المقررة أمام فيردر بريمن، يوم الـ 17 من مارس الجاري.

كما تقرر – حسب ذات المصدر- تغريم الدولي الجزائري بقيمة 15 ألف أورو، ما يعادل حوالي 330 مليون سنتيم.