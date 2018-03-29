إيقاف ثلاثيني بتهمة إغتصاب قاصر في تمنراست

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بولاية تمنراست من توقيف شخص يبلغ من العمر31 سنة على خلفية تورطه في قضية اغتصاب قاصر لم يكمل سن 18، الفعل الذي راح ضحيته تلميذة متمدرسة بالطور المتوسط.

وتعود تفاصيل القضية إلى العور على طفلة تدرس بالطور المتوسط ملقاة على الطريق بحي أنكوف في تمنراست .

اين تم نقلها للمستشفى وتلقيها العلاج العلاج اللازم .

وبعد سماعها من طرف عناصر الشرطة بحضور ولي أمرها مصرحة أنها تعرضت للاغتصاب من قبل شخص تربطه علاقة معها.

ليتم فتح تحقيق في القضية، والتي اسفرت بعد التحريات إلى توقيف المشتبه فيه بحي أنكوف بتمنراست .

وخلال التحقيق المعمق معه اعترف في مجمل تصريحاته بالفعل المنسوب إليه.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه أمر إيداع.