إيقاف حارس اتحاد بسكرة ملالة لـ 4 لقاءات

قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الهواة لكرة القدم، إيقاف حارس اتحاد بسكرة أسامة ملالة لـ 4 مباريات.

ونشرت الهيئة الكروية عبر موقعها الالكتروني. قرارات اللجنة الانضباطية الخاصة بلقاءات الجولة الـ 7 من بطولة الهواة، بمجموعتيها “وسط - شرق” و”وسط-غرب”.

وكانت أبرز القرارات تلك المتعلقة بلقاء المتصدر لمجموعة “وسط – شرق” اتحاد بسكرة. ومضيفه نجم بني ولبان.

حيث تقرر توقيف لاعب بني ولبان، توات محمد، بالايقاف لـ 3 لقاءات نافذة وغرامة مالية بقيمة 2.5 مليون سنتيم، بسبب الضرب المتبادل.

بينما عوقب حارس اتحاد بسكرة، ملالة، بـ 4 مباريات نافذة. وغرامة بقيمة 2.5 مليون سنتيم، بسبب الضرب المتبادل وسلوك غير رياضي اتجاه المناصرين.

في المقابل، تقرّر معاقبة بني ولبان، بالحرمان من أنصاره في لقاءين، وغرامة بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب رمي المقذوفات على أرضية الميدان، وإصابة حارس اتحاد بسكرة أسامة ملالة. إلى جانب غرامة بقيمة 4 ملايين بسبب التنظيم السيء.



