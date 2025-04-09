إيقاف حارس شبيبة الساورة جودار عبد الناصر لمواجهتين

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بالجولة الـ 21 من من البطولة، والمبتورة من 3 لقاءات أطرافها معنية بالمشاركة في المنافستين القاريتين، دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

وقررت الهيئة الانضباطية، توقيف حارس شبيبة الساورة، عبد الناصر جودار، لمواجهتين، اثر تعرضه للطرد. في آخر أنفاس اللقاء، الذي انهزم فيه ناديه بهدف من دون رد، أمام المضيف مولودية البيض.

في حين تقرر معاقبة نادي “الفرسان” بـ 80 مليون سنتيم، بسبب رمي الألعاب النارية، و5 ملايين سنتيم، بسبب سوء تنظيم المباراة. و10 ملايين سنتيم، في حق المدرب لطفي عمروش، بسبب احتجاجاته على القرارات التحكيمية.

كما غرّمت ذات الهيئة الانضباطية، شبيبة القبائل بـ 6 ملايين سنتيم. واتحاد خنشلة بـ 3 ملايين سنتيم. بسبب استعمال الالعاب نارية في المدرجات. إلى جانب عقوبة بـ 10 ملايين سنتيم، لمولودية وهران، بسبب السلوك السيء لملتقي الكرات.