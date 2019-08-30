إيقاف “حراقة” جزائريين بتركيا حاولوا العبور لليونان وبلغاريا

أوقفت مصالح الأمن التركية 587مهاجرا غير شرعيا من بينهم جزائريين ، كانوا بصدد مغادرة ترابها للتسلّل برّا نحو الإتحاد الأوروبي.

قالت وكالة أناضول التركية ، أنّ مصالح الأمن أوقفت 587 مهاجرا غير شرعيا بمنطقة أدرنة شمال شرق تركيا.

وأوضحت الوكالة، بأن توقيف المهاجرين تم عبر عمليات تمشيط متفرقة قام بها حراس الحدود الأتراك.

وتمّ توقيف المهاجرين بمنطقة أدرنة، وهم ينحدرون من أفغانستان، باكستان، فلسطين، العراق، ليبيا، الجزائر، المغرب، إيران، تونس وسوريا.

واكتفت وكالة الأنباء التركية أناضول بذكر العدد الإجمالي للموقوفين، دون تحديد عددهم حسب جنسياتهم.

وأضافت الوكالة، أنّ المهاجرين غير الشرعيين كانوا بصدد مغادرة التراب التركي بطريقة غير شرعية نحو الإتحاد الأوروبي عبر بلغاريا و اليونان.

وقام حرس الحدود بإحالة المهنيين على مصالح إدارة شؤون المهاجرين في أدرنة.

ويذكر أنّ تركيا شدّدت مؤخرا إجراءات منح التأشيرة للجزائريين، خاصة بإلغاء التأشيرة الإلكترونية للذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.