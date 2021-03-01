إيقاف حشود وعمروش لمُباراة واحدة وهريات ل4 مُباريات

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم أمسية اليوم الإثنين عن عقوبة عبد الرحمن حشود بعد طرده بالبطاقة الحمراء ضد شبيبة القبائل.

لجنة الانضباط قررت إيقاف قائد فريق مولودية الجزائر لمباراة واحدة زائد غرامة مالية قدرها 30.000 دينار جزائري.

اللجنة سلطت ذات العقوبة على مُساعد مُدرب العميد لطفي عمروش بسبب احتجاجه على قرارات الحكم ليُمنع من دخول أرضية الميدان وغرف تغيير الملابس في اللقاء القادم للمولودية في البطولة.

أحمد كروم لاعب شبيبة القبائل الذي طُرد بالبطاقة الحمراء ضد العميد سُلطت عليه عُقوبة الإيقاف لمباراة واحدة فقط.

وهي نفس العقوبة التي صدرت في حق مُدافع إتحاد بسكرة عادل لخضاري الذي طُرد ضد شبيبة الساورة وملال بن عمار لاعب مولودية وهران الذي تلقى بطاقة حمراء ضد أتلتيك بارادو.

العقوبة القاسية كانت في حق محمد هريات وسط ميدان جمعية عين مليلة الذي تلقى بطاقة حمراء بسبب سلوك غير رياضي اتجاه الحكم.

حيث تقرر إيقافه لأربع مباريات كاملة منها مباراة واحدة غير نافذة زائد غرامة مالية قدرها 40.000 دينار جزائري.