إيقاف حكم مباراة “الترجي” بتهمة تلقي رشوة !!

قررت لجنة الإنضباط التابعة للإتحاد الإفريقي، إيقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، وكذلك الحكم الزامبي جاني سيكازوي، بسبب “ضعف الأداء”.

وأثار الحكم الجزائري الجدل إحتسابه لركلتي جزاء لصالح الأهلي المصري، ووصف أدائه بـ”الكارثي” من قبل الترجي التونسي في ذهاب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية

وأوقف الحكم الزامبي جاني سيكازوي بتهمة فساد وتلقي رشاوي، بعد إدارته لمباراة “الترجي” التونسي و”دي أوغوستو” الكونغولي في نصف نهائي دوري الأبطال.

فيما ستواصل “الكاف” تحقيقاتها مع الحكم الكونغولي في الحادثة، والتي جعلت إدارة الأهلي تخرج ببيان مفاده أن الفريق يتابع عن كثب تطورات التحقيق.