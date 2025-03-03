إيقاف رئيس مستقبل الرويسات ومدرب حراس الحراش مؤقتاً

أصدرت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الهواة لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرارات أولية بخصوص أحداث مباراة مستقبل الرويسات واتحاد الحراش.

وقررت لجنة الانضباط إبقاء ملف مباراة مستقبل الرويسات واتحاد الحراش مفتوحاً إلى غاية استكمال التحقيقات والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية، ودراسة جميع التقارير.

وتضمنت قرارات لجنة الانضباط الصادرة سهرة الاثنين، إيقافاً تحفظياً لكل من رئيس مستقبل الرويسات، بن ساسي لعروسي محمد، ومدرب حراس مرمى اتحاد الحراش بلعلام حسين. وذلك بدءاً من تاريخ اليوم 3 مارس 2025. مع استدعائهما خلال الأيام القليلة المقبلة للاستماع لأقوالهما في القضية.

وكان الحكم يوسف قاموح، ألغى مباراة القمة بين مستقبل الرويسات متصدر الترتيب ووصيفه اتحاد الحراش، لحساب الجولة الـ21 من بطولة الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط - سرق) التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي. وذلك بسبب أحداث العنف المؤسفة بين الفريقين قبيل انطلاق المباراة.