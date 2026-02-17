إيقاف رئيس نادي نجم تلاغمة لـ 6 أشهر

قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الهواة لكرة القدم، ايقاف رئيس نادي نجم التلاغمة، توفيق بوضياف لـ 6 أشهر.

وكشفت الهيئة الانضباطية في بيان نشرته رابطة الهواة، أمس الاثنين، عن ايقاف بوضياف. لمدة 6 أشهرة نافذة، مع تغريمه بـ 5 ملايين سنتيم.

مشيرة إلى أن القرار جاء، بسبب محاولة اعتداء رئيس تلاغمة. على حكم مباراة ناديه وشباب بني ثور، ضمن فعاليات الجولة الـ 19 من بطولة الهواة، مجموعة وسط شرق.

كما أوضحت أن توفيق بوضياف، سيكون خلال فترة عقوبته ممنوعا من ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم إلى غاية استنفاد العقوبة.