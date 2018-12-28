إيقاف عشريني يحوز على 1600 قرص مهلوس بباتنة

تمكنت عناصر أمن ولاية باتنة، من إيقاف شاب عشريني مشتبه به، وحجز مايقارب 1600 قرص مهلوس من داخل منزله.

عملية التوقيف، جاءت بناء على معلومات تحصل عليها أمن الولاية، مفادها قيام شاب بترويج المؤثرات العقلية بحي “بوعقال الثالث” بمدينة باتنة.

ليتم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي أفضت إلى توقيف المراهق، و من ثم تفتيش مسكنه العائلي بعد إستصدار إذن بالتفتيش.

أين تم العثور على ما يقارب 1600 قرص مصنف ضمن المؤثرات العقلية من نوع “بريقابلين”.

وقد عرض المتهم على وكيل الجمهورية، الذي بدوره أحاله على قاضي التحقيق أين أصدر في حقه قرارا يقضي بإيداعه الحبس المؤقت في إنتظار محاكمته لاحقا.