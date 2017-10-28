إيقاف عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب الهيئة ذاتها، فإن مفرزة للجيش تمكنت أمس الجمعة، من توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

كما أوقفت مفارز أخرى وعناصر الدرك الوطني، مهربين اثنين وحجز شاحنة محملة بـ 45 محركا لمختلف أنواع السيارات، بعين صالح.

وفي تلمسان وبشار أوقف عناصر الدرك والأمن الوطني، تاجري مخدرات بحوزتهم 23 كيلوغراما من الكيف المعالج، بالإضافة إلى حجز 2322 وحدة من الألعاب النارية و 52800 علبة من السجائر بكل من الوادي وسطيف.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 72 شخصا بكل من بومرداس، وهران، مستغانم وعنابة.

فيما تم توقيف 11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بكل من بشار وتندوف.