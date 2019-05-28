إيقاف لاعب “إتحاد بسكرة” بعد تناوله مواد محظورة !!

عاقبت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم لاعب فريق “إتحاد بسكرة” سيواد محمد أصيل”.

وذلك لمدة ستة أشهر كاملة منها ثلاثة أشهر نافذة بداية من ال27 ماي 2019 بسبب تناوله مواد محظورة.

بمناسبة مواجهة فريقه إتحاد بسكرة ضد مولودية العلمة يوم ال10 أفريل 2019 الماضي.

وكشفت لجنة الإنضباط في بيانها أن اللاعب أقنع الهيئة بأنه لم يكن ينوي الغش من أجل تحسين أدائه الرياضي.

وفي نفس السياق عاقبت اللجنة لاعب وفاق سطيف حمزة بانوح وعيبود سفيان لاعب مولودية بجاية بثلاث مباريات منها واحدة غير نافذة.