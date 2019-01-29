إيقاف لاعب الحمراوة لـ”8 مباريات” و إيبار بـ”4″

ضربت لجنة الإنضباط بيد من حديد بعد أن عاقبت لاعب وسط ميدان مولودية وهران بـ 8 مباريات ومهاجم إتحاد العاصمة بـ “4 مباريات”.

حيث عوقب عبد الحفيظ بن عمارة لاعب “الحمراوة” بـ “8 مباريات” منها 4 غير نافذة.

لمحاولة “إستعمال العنف” خلال داربي الغرب أمام إتحاد بلعباس برسم الجولة الـ19.

وسيتوجب على اللاعب دفع غرامة مالية قدرها 60.000 دينار.

كما تمت معاقبة الأمين العام للحمراوة محمد عدة بوراس بالإيقاف لـ 6 أشهر منها 3 غير نافذة.

وذلك لمحاولة إستعمال العنق نحو رسمي وغرامة مالية تقدر بـ 80.000 دينار.

في نفس السياق، تمت معاقبة مهاجم إتحاد العاصمة “برانس إيبارا” بالإيقاف لـ “4 مباريات” منها 2 غير نافذة.

بسبب سلوكه غير الرياضي اتجاه الحكم، وأيضا كريم راشدي لاعب أولمبي المدية بنفس العقوبة.

في حين تمت معاقبة مهاجم شبيبة الساورة بلعويدات بالإيقاف لـ 3 مباريات واحدة منها غير نافذة بسبب إعتداء.