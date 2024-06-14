إيقاف لاعب “السياسي” بعوش لـ 4 لقاءات

أوفقت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، لاعب شباب قسنطينة، هواري بعوش، لـ 4 لقاءات منها واحد موقوف النفاذ، بعد تعرضه للطرد في اللقاء السابق أمام نجم بن عكنون.

وكشفت أمس الخميس، اللجنة الانضباطية، عن قراراتها الخاصة بالجولة 29 وما قبل الأخيرة للبطولة المحترفة. حيث تقرر إيقاف بعوش لـ 4 لقاءات (واحد غير نافذ). بسبب شتمه حكم المباراة وطرده في مواجهة بن عكنون، مع تغريمه بـ 4 ملايين سنتيم.

كما تقرر معاقبة لاعب اتحاد خنشلة، سامر عبد الحكيم. ومساعد المدرب شردود مفيد، بـ 10 ملايين سنتيم لكل منهما، بسبب الاحتجاج على الحكم.

ولذات السبب وبنفس القيمة عوقب لاعب أتليتيك بارادة، يوسف دوار. إلى جانب غرامة بـ 4 ملايين سنتيم، في حق ناديه بسبب التسيير السيء للمباراة.

في المقابل، أوقف لاعب شبيبة الساورة حدادو رابح. لمباراة واحدة بسبب طرده في لقاء شبيبة القبائل، مع تغريمه بـ 10 ملايين سنتيم.

فيما عاقبت اللجنة الانضباطية، مولودية البيض، بـ 20 مليون سنتيم، بسبب غياب مدرب رئيسي، في لقاء الفريق أمام المضيف مولودية وهران.