إيقاف ليتيم لـ 4 لقاءات وزغبة لمباراة واحدة

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بالجولة الـ 27 من البطولة، والتي أقيمت لقاءاتها يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وتقرر توقيف حارس اتحاد خنشلة. اسامة ليتيم، لـ 4 لقاءات كاملة، وذلك، عقب طرده في هزيمة ناديه بثلاثية نظيفة على يد المضيف شبيبة الساورة. ورفضه مغادرة أرضية الميدان احتجاجا على الطرد. الذي جاء بعد ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ.

مشيرة إلى أن العقوبة تمثلت في الايقاف لمواجهتين كعقوبة أصلية إلى جانب مواجهتين كعقوبة تكميلية، وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين سنتيم.

كما تقرر أيضا معاقبة “سكريتر” اتحاد خنشلة، بن خليفة حسين. لمواجهة واحدة و10 ملايين سنتيم، بسبب تعرضه للطرد ﻃﺮﺩ في ذات اللقاء، اثر ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ.

في المقابل، أعلنت اللجنة الانضباطية، عن معاقبة حارس مولودية وهران. مصطفى زغبة، لمباراة واحدة، اثر طرد بعد جمع انذارين في هزيمة فريقه بثلاثية نظيفة أمام المضيف وفاق سطيف.