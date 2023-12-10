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الرياضة

إيقاف مباراة أتلتيك بلباو وغرناطة بعد وفاة مشجع في المدرجات

بقلم عزيز طالبي
إيقاف مباراة أتلتيك بلباو وغرناطة بعد وفاة مشجع في المدرجات
غرناطة
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كشفت قناة “بي أن سبورتس” عبر الصفحة الرسمية لها على منصة “إكس” عن أسباب إيقاف مباراة أتلتيك بلباو وغرناطة في الدوري الإسباني.

وأكدت القناة القطرية أن مشجعا توفى داخل مدرجات الملعب بسكتة قلبية، كما قالت صفحة “إتليتيكو مدريد” الإسباني أن المباراة توقفت بداية من الدقيقة 17 من عمر المباراة أمام غرناطة، ليقوم الطاقم الطبي بالمساعدة في حالة طارئة بالمدرجات وعاد اللاعبين إلى غرف تغيير الملابس. ليتقين الخبر عن حالة وفاة.

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