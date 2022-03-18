إيقاف مباراة شارك فيها بن سبعيني في الدوري الألماني !

تم سهرة اليوم الجمعة إيقاف مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ أمام المُضيف بوخوم بسبب الاعتداء على الحكم المُساعد.

حيث أوقف حكم الساحة الألماني بنجامين كورتوس المواجهة التي عرفت مشاركة رامي بن سبعيني أساسيا في الدقيقة ال71.

مواجهة الجولة ال27 من الدوري الألماني تم إيقافها بعد تعرّض الحكم المساعد كريستيان جيتلمان لإصابة على مستوى الرّأس.

وذلك بعد أن رشقه أحد المتفرّجين في المدرجات بكأس من الخمر عندما كان زملاء النجم الدولي الجزائري متفوقين بهدفين دون رد.