إيقاف مباراة شارك فيها بن سبعيني في الدوري الألماني !
بقلم عبد النور حواز
تم سهرة اليوم الجمعة إيقاف مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ أمام المُضيف بوخوم بسبب الاعتداء على الحكم المُساعد.
حيث أوقف حكم الساحة الألماني بنجامين كورتوس المواجهة التي عرفت مشاركة رامي بن سبعيني أساسيا في الدقيقة ال71.
مواجهة الجولة ال27 من الدوري الألماني تم إيقافها بعد تعرّض الحكم المساعد كريستيان جيتلمان لإصابة على مستوى الرّأس.
وذلك بعد أن رشقه أحد المتفرّجين في المدرجات بكأس من الخمر عندما كان زملاء النجم الدولي الجزائري متفوقين بهدفين دون رد.
71′ ⏸️
Match interrompu en raison d’un verre de bière jeté depuis les tribunes sur Christian Gittelmann, un des arbitres assistants de cette rencontre.
Une scène désolante 😐 #DieFohlen #BOCBMG 0-2
— Gladbach (@borussia_fr) March 18, 2022
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