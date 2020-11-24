إيقاف محمد رمضان عن مزاولة مهنة التمثيل وإلغاء مسلسله الرمضاني

أصدر مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية، قراراً عاجلاً بإيقاف الفنان محمد رمضان عن مزاولة المهنة، لحين خضوعه للتحقيق.

وجاء في بيان النقابة: “قرر الإتحاد العام للنقابات الفنيه، بوقف عضو نقابة المهن التمثيلية محمد رمضان لحين التحقيق معه، بحد أقصي في الاسبوع الاول من ديسمبر 2020”.

كما قررت محكمة الأمور المستعجلة تحديد جلسة لمحاكمة محمد رمضان بعد اتهامه بالإساءة للشعب المصري.

وجاء ذلك، على خلفية تداول صورة لمحمد رمضان، برفقة مغني صهيوني، والتي خلفت غضبا كبيرا لدى الجمهور.

وفي أول رد له على هذا القرار، أعلن محمد رمضان احترامه لقرار نقابة المهن التمثيلية بإيقافه عن العمل لحين مثوله للتحقيق.

كما سخر من الضجة المثارة حول أزمته الأخيرة، موجها اللوم إلى جمهوره لأنه لم يدعمه.

وكتب الفنان على صفحته بانستغرام: “في موضوع صورتي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير ، ثانياً المكان مطعم مش حفلة خاصة”.

وأضاف النجم المصري: “اشتغل أغاني عربي وانجليزي وفرنسي ولما الاغنية الصهيونية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري اعيط في الاسانسير ولا اعمل ايه ؟”.

وختم رمضان: “أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر، شكراً نقابة المهن التمثيلية، شكراً شركة الانتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم، شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي”.