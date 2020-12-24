إيقاف مدرب مولودية وهران إلى غاية السماع إلى أقواله

الرياضة
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إيقاف مدرب مولودية وهران إلى غاية السماع إلى أقواله
بقلم يونس رزيق

أوقفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم ، مدرب مولودية وهران، بيرنار كازوني الى غاية مثوله امامها للاستماع اليه في جلسة 28 ديسمبر.

كما سلطت لجنة الانضباط عقوبة الايقاف لمبارتين على حارسي نجم مقرة ، زكرياء بو لحفاية وعبد المالك نسير، المطرودين امس الاربعاء خلال المقابلة التي انهزم فيها فريقهما امام الضيف شبيبة الساورة .

كما تم توقيف ، كمال بلمسعود (شباب قسنطينة) ومحمد السعيد بورحلة ( نجم مقرة) لمباراة واحدة ، على التوالي، بسبب تراكم البطاقات بالنسبة للأول والاحتجاج على قرارات الحكم للثاني.

واخيرا، غرم نادي اتحاد بلعباس بدفع مبلغ 200.000 دج،” لغياب المدرب على خط التماس” ، بينما سيدفع اهلي برج بوعريريج غرامة بــــ 000 . 40 دينار بسبب “سلوك غير سوي” .


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