إيقاف نشاط وحدة انتاج الماء المعدني لجدار بتيارت

قررت أوّل أمس مديرية التجارة لولاية تيارت ايقاف نشاط وحدة انتاج الماء المعدني المعروف باسم لجدار لمخالفتها القوانين.

وكشفت مصادر مطلعة للنهار أن قرار مديرية التجارة جاء على خلفية عدم مطابقة هذه الوحدة الإنتاجية من الناحية المبكروبولوجية للمعايير المعمول بها.

والتي قد تؤثر على السلامة الصحية للمستهلكين بعد أن أوفدت المديرية لجنة تضم خبراء للوقوف على القضية.

حيث تقرر إيقاف نشاط الوحدة الكائن مقرها ببلدية توسنينة مؤقتا الى غاية التأكد من سلامة هذه المادة.

وقد حاولت النهار الاتصال بمديرية التجارة إلا أنه تعذر علينا ذلك