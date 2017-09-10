أعلن، اليوم الأحد، عن إيقاف 4 أشخاص لهم صلة بالاعتداء الإرهابي على مقر أمن تيارت الولائي في 31 أوت.

تيارت : في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أفيد أنّ إيقاف الأشخاص الأربعة تمّ بالتنسيق بين عناصر الجيش والدرك.

وكان الإرهابي “بن عيسى بوستة” المكنى “أبو جهاد” هو منفّذ الجريمة أمام مدخل مقرالأمن وسط مدينة تيارت .

وكان “أبو جهاد” بادر بإطلاق أعيرة نارية وسعى لتفجير نفسه بحزام ناسف قبل أن يتصدى له الشرطي الشهيد “الطيب عيساوي”.

وعرف عيساوي كيف يحتوي الإرهابي، والحيلولة دون وقوع كارثة حقيقية كادت أن تكونأفدح.

وخطّط الإرهابي المذكور لإلحاق أكبر عدد من القتلى في مقر أمن تيارت الولائي.

واستشهد شرطي ثان هو علواوي بولنوار الذي قضى متأثرا بجراحه في مستشفى يوسفدمرجي.

وأفيد أنّ الشرطيين الشهيدين كلاهما برتبة حافظ شرطة وينحدران من بلدية الناظورة التابعة إداريا لدائرة مهدية.

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