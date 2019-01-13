“إيكاردي” على طاولة “ريال مدريد”

كشفت المصادر الصحفية الإسبانية، أن الأرجنتيني “ماورو إيكاردي” يرفض تجديد عقده مع “انتر ميلان” ويريد خوض تجربة جديدة.

وحسب ما كشفته صحيفة “بيرنابيو ديجيتال” فإن مهاجم “النيراتزوري” موجود على طاولة “ريال مدريد” من أجل التعاقد معه.

ويدرس “بيريز” رئيس “الملكي” إمكانية التعاقد معه في الميركاتو الشتوي أو في الميركاتو الصيفي ويمكن أن يدخل “مودريتش” في الصفقة.

من جهة أخرى، لا يزال النادي الملكي يبحث عن لاعبين من أجل تعزيز خط الدفاع وخط الهجوم في الميركاتو الشتوي على أمل تحقيق لقب على الأقل والخروج بأقل الأضرار قبل “ثورة” الميركاتو الصيفي.