إيكاردي في طريقه إلى ريال مدريد !

يتجه الأرجنتيني”ماورو إيكاردي” للانضمام إلى ريال مدريد مقابل 80 مليون أورو، بالإضافة إلى 12 مليون أورو كحوافز.

وكشف الصحفي الإسباني الشهير “بيبي استرادا” عبر الحصة الشهيرة “الشينيغريتو”

أنّ مهاجم إنتر ميلان، سيجتاز الفحص الطبي يوم الثلاثاء 26 ديسمبر المقبل.

كما أن راتب اللاعب السنوي سيفوق الـ 9 ملايين أورو، بينما يستفيد الفريق بنسبة 70% من حقوق صوره.

ويأتي اهتمام النادي الملكي بخدمات المهاجم الأرجنتيني، كون أن الفريق يعاني كثيرا في الخط الأمامي وبات مطالبا بتعزيز الصفوف في الميركاتو.