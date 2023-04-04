إيكامبي يلمّح إلى معاناة عوار من العنصرية في ليون

كشف الدولي الكاميروني واللاعب السابق لفريق ليون توكو إيكامبي للعنصرية التي تعرّض لها متوسط الميدان حسام عوار.

وأشار توكو إيكامبي في حواره لموقع “SO FOOT” الفرنسي أن حسام يعتبر أبرز اللاعبين الذي ترعرعوا في الفريق لكن “عوار، رغم أنه كوّن في ليون إلاّ إنه مختلف”.

في قصده إلى التعامل معه بطريقة مختلفة مع المسؤولين عن النادي الفرنسي بحكم جنسيته الجزائرية.

كما قال إيكامبي الذي ينشط حاليا في رين أنه عانى كثيرا من نفس المشكل بحكم أصوله الإفريقية. فيما أكد آن اللاعبين الفرنسيين يحضون بمعاملة خاصة.