إيكامبي ينظم إلى أبها السعودي لموسمين

أعلن نادي أبها السعودي عن التعاقد مع المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي لمدة موسمين قادما من نادي رين.

وكشف نادي أبها عن ذلك، عبر صفحته الرسمية على تويتر، اليوم الخميس، حيث قال “إيكامبي أبهاوي”.

كما وصف المسؤولون عن الكرة السعودية الصفقة بالمدوية بالنظر إلى الشهرة الكبيرة التي يمتع بها نجم الكاميرون، وهو الذي لعب لصالح عدد من الأندية الأوروبية على غرار فياريال وليون.

وهو الذي خاض55 مباراة دولية مع “الأسود غير المروضة”. وحقق لقب كان 2017.

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