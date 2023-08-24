إعــــلانات
الرياضة

إيكامبي ينظم إلى أبها السعودي لموسمين

بقلم عزيز طالبي
إيكامبي ينظم إلى أبها السعودي لموسمين
إيكامبي
  • 131
  • 0

أعلن نادي أبها السعودي عن التعاقد مع المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي لمدة موسمين قادما من نادي رين.

وكشف نادي أبها عن ذلك، عبر صفحته الرسمية على تويتر، اليوم الخميس، حيث قال “إيكامبي أبهاوي”.

كما وصف المسؤولون عن الكرة السعودية الصفقة بالمدوية بالنظر إلى الشهرة الكبيرة التي يمتع بها نجم الكاميرون، وهو الذي لعب لصالح عدد من الأندية الأوروبية على غرار فياريال وليون.

وهو الذي خاض55 مباراة دولية مع “الأسود غير المروضة”. وحقق لقب كان 2017.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti

رابط دائم : https://nhar.tv/5rSZD
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر