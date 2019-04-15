إيكبيبا يحذر الجزائر والسنغال من المنتخب الكيني

حذّر الدولي النيجيري السابق، فيكتور إكبيبا، المنتخب الجزائري، ونظيره السنغالي، من منتخب كينيا، منافسهم في نهائيات أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وصرح فيكتور إكبيبيا، لموقع “ويو سبورت“: “على المنتخب الجزائري، ومنتخب السنغال، الحذر من منتخب كينيا، بالنظر لما قدمه في التصفيات”.

وتابع المهاجم السابق لمنتخب النسور الممتازة، تصريحاته مؤكدا: “كينيا لم يعد ذلك المنتخب المجهول في الساحة الإفريقية”.

وتمكن منتخب كينيا، من بلوغ نهائيات “كان” 2019، باحتلاله المركز الثاني في المجموعة التصفوية التي ضمت غانا، إثيوبيا، وسيراليون، بإنهزام واحد فقط.

يذكر أن قرعة نهائيات أمم إفريقيا 2019، وضعت المنتخب الكيني، في المجموعة الثالثة، التي تضم السنغال، الجزائر، وتنزانيا.