إيكواس: النظام الدستوري في النيجر سيستعاد بكل الوسائل

لوحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الخميس، بتدخل عسكري وشيك في النيجر، التي شهدت انقلابا عسكريا قبل أسابيع.

وأكد مفوض السلام والأمن في “إيكواس” عبد الفتاح موسى، أن النظام الدستوري في النيجر ستتم استعادته “بكل الوسائل المتاحة”.

وبدأ قادة جيوش المجموعة، الخميس، اجتماعا يستمر يومين لمناقشة ردهم على الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 جويلية.

وأوضح المفوض: “ما زلنا نعطي فرصة للدبلوماسية”، لكنه أكد أن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة”.

وقال إن المجلس العسكري في النيجر “يتظاهر بأنه مستعد للمحادثات ويسعى لأسباب لتبرير الانقلاب”.

مشددا على أنه “إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن قوة إيكواس جاهزة للرد”.

وأكد موسى أن جميع الدول الأعضاء في المجموعة، ما عدا الخاضعة لحكم عسكري وكذلك الرأس الأخضر، مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي قد تتدخل في النيجر.