إيكواس تعاقب قادة انقلاب النيجر وتمنحهم مهلة أسبوع لتسليم السلطة

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، اليوم الأحد، في قمتها الطارئة فرض سلسلة عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر.

ولم تستبعد المجموعة استخدام القوة حيال الانقلابيين الذين منحتهم مهلة أسبوع لتسليم السلطة.

ومن قرارات المجموعة، فرض حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب بالنيجر.

وتجميد أصول جمهورية النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها. وإيقاف جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها.

كما دعت إلى استعادة النظام الدستوري بالكامل في النيجر. والإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم وإعادته للسلطة.

ومنحت إيكواس، قادة الانقلاب مهلة لمدة أسبوع لتسليم السلطة، مع عدم استبعاد استخدام القوة.

وجاءت هذه القرارات بعد أن اجتمع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” المكونة من 15 عضوا في قمة طارئة. عقدت في أبوجا في نيجيريا على خلفية الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي في النيجر.