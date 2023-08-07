“إيكواس” تعقد قمة الخميس القادم لبحث الوضع في النيجر

ستعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، الخميس القادم، قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة الوضع في النيجر.

ونقلت مصادر إعلامية عن متحدث المجموعة ايموس لونجو, قوله إن قادة “إيكواس” قرروا عقد قمة في العاصمة أبوجا الخميس لمناقشة الوضع في النيجر.

وللإشارة، كانت مجموعة “إيكواس” منحت قبل أسبوع المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت أمس الأحد للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للحكم, بعدما احتجزه في 26 جويلية المنصرم عناصر من الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.