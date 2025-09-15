إيكيتيكي، نجم ليفربول: “قبال مُقاتل وهو لاعبي المفضل”

تحدث الدولي الفرنسي، ونجم نادي ليفربول الانجليزي، هوغو ايكيتيكي، عن الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها لاعب “الخضر” ونادي باريس أف سي، ايلان قبال.

وسبق لقبال، أن لعب إلى جانب الدولي الفرنسي، هوغو ايكيتيكي، في نادي ريمس الفرنسي، موسم 2021-2022.

وفي تصريحات خص بها برنامج “تيليفوت” الذي يبث عبر قناة “تي أف 1” الفرنسية. قال نجم ليفربول: “قبال هو اللاعب المفضل بالنسبة لي.. إنه مقاتل ولديه رغبة قوية في الإنتصار”.

وواصل ايكيتيكي: “هذه الرغبة تجعله لاعبا غير متوقع أحيانا، كما أنه يمتلك خدعة التسديد الوهمي، يجب أن أتكلم عنها.. إنها سريعة جدا”.