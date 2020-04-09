إيلاس: “أمامنا سنة إضافية لجعل وهران معيار في تاريخ الألعاب المتوسطية”

أبدى سليم ايلاس، مدير اللجنىة المنظمة لألعاب البحر المتوسط 2021، ارتياحه لتأجيل هذه الطبعة للسنة المقبلة، معتبرا القرار حكيما، بسبب تفشي فيروس كوونا.

وصرح سليم إيلاس، من خلال رسالة له عبر “فايسبوك”: “تأجيل دورة ألعاب البحر المتوسط المقررة في 2021 بوهران للعام المقبل، هو قرار حكيم”.

وأوضح: “تأجيل مختلف التظاهرات الرياضية التي كانت مقررة السنة الجارية، على غرار أولمبياد طوكيو، كان له تأثير مباشر على ألعابنا”.

وأضاف: “اللجنة المنظمة للألعاب المتوسطية ستواصل التحضير لسنة أخرى، لتنظيم منافسة ذات مستوى عالي، وهي فرصة لجعل دورة وهران، معيارا في تاريخ الألعاب المتوسطة”.

وختم سليم إيلاس: “علينا مضاعفة جهودنا، لأن التوقعات والآمال لاتزال مرتفعة، وسنحرص على تسجيل اسم الجزائر بأحرف من ذهب في سجلات الأحداث الرياضية”.