إيلاس: “تأجيل ألعاب البحر المتوسط لن يأثر على الجانب المالي”

أكد المدير العام لألعاب البحر المتوسط 2022، سليم إيلاس، أن ميزاية التحضير لهذه التظاهرة لن تتأثر بتأجيلها لسنة 2022، بدلا من سنة 2021.

وصرح سليم إيلاس، في هذا الخصوص لـ(و.أ.ج): “تأجيل هذه الألعاب لسنة 2022، لن يكون له أي تأثير على اللجنة الوطنية للتنظيم، من الجانب المالي، رغم الأزمة التي تمر بها البلاد”.

وأضاف: “تحصلنا على مبلغ 1.3 مليار دينار، والتي تمثل ميزانية اللجنة الوطنية، الخاصة بالسنة الجارية 2020”.

وتابع سليم ايلاس: “سنعمل على قسيم هذه الميزانية على عامين، تنفيذا لتوصيات السلطات العمومية، الداعية لضرورة ترشيد النفقات”.