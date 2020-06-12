إيلاس: “تأجيل الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية سيكون لصالح هذه التظاهرة”

إعتبر سليم إيلاس، المدير العام لألعاب البحر المتوسط 2022، أن تأجيل هذه الطبعة، سيعود بالفائدة على هذه التظاهرة الرياضية.

وصرح إيلاس، لوكالة الأنباء الجزائرية: “تأجيل ألعاب البحر المتوسط، سيخدم تظاهرتنا على وجه خاص، لأنه سيسمح للدولة المشاركة بالقدوم إلى الجزائر بأفضل رياضييها”.

وأضاف بطل السباحة الجزائري: “موعد وهران، سيتحول إلى فرصة للرياضيين المشاركين فيه، من أجل التحضير للمواعيد الدولية التي تقام في الأسابيع التي تليه”.

يذكر أنه تم تأجيل الطبعة الـ19، لألعاب البحر المتوسط، التي ستقام بوهران، إلى سنة 2022، بدلا من 2021، لتفادي اجراءها في نفس فترة الألعاب الأولمبية.