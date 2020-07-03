إيلاس: “لا تقليص في ميزانية لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية”

أكد سليم إيلاس، المدير العام لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022، أن ميزانية لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية، لن تكون معنية بالتقليص الذي أقرته السلطات إثر تراجع سعر البترول.

وكشف إيلاس، لوكالة الأنباء الجزائرية: “تلقينا ضمانات من وزير الشباب والرياضة، في هذا الشأن، خلال اجتماعنا معه الإثنين المنصرم”.

وأضاف: “بالنظر لأهمية هذه التظاهرة، التي يولي لها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أهمية خاصة، تقرر عدم تقليص ميزانية لجنة التنظيم”.

وتابع سليم ايلاس: “نسبة هامة من هذه الميزانية، ستوجه لتجهيز المرافق الرياضية، وكنا سنتأثر كثيرا في ضمان السير الحسن للألعاب لو تم تقليص الميزانية”.

يذكر أن لجنة تنظيم الطبعة الـ19، لألعاب البحر المتوسط، المقررة بوهران 2022، استفادت من ميزانية قدها 1.3 مليار دج.